Некая гражданка развращала 15-летнюю школьницу по переписке

В полицию Ленобласти обратилась мать 15-летней девочки. Она заявила, что с ее дочерью вела развратную переписку некая женщина, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам заявительницы, женщина общалась со школьницей с августа.

Подозреваемая задержана. Ей 34 года, живет в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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