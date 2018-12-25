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Некая гражданка развращала 15-летнюю школьницу по переписке
По инф. rosbalt.ru   
25 Декабря 2018 г.
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В полицию Ленобласти обратилась мать 15-летней девочки. Она заявила, что с ее дочерью вела развратную переписку некая женщина, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам заявительницы, женщина общалась со школьницей с августа.

Подозреваемая задержана. Ей 34 года, живет в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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