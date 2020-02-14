Недоедание — вот еще одна угроза глобального потепления

Австралийские ученые пришли к выводу, что глобальное потепление приводит к повышенной смертности из-за недоедания. Но не по причине голода - речь о проблемах с пищеварением и аппетитом вообще...

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Так, уже к 2050 году по этой причине могут погибнуть около 30 тыс. человек.

По данным портала EurekAlert!, к такому выводы эксперты пришли на основе данных из Бразилии за период с 2000 по 2015 год.

В ходе анализа данных 80% населения стала прослеживаться прямая связь между увеличением среднесуточной температуры и снижением аппетита.

Как следствие, жители Бразилии попадали в больницы на 2,5% чаще, если на улице становилось теплее на один градус. Особенно это затрагивало людей преклонного возраста и детей.

Отмечается, что жара не только плохо влияет на аппетит, но и ухудшает пищеварение и обостряет заболевания желудка.

Климат в мире меняются, и климатические ЧС - это то, с чем нам придется сталкиваться ежегодно еще на протяжении многих лет. Погода становится агрессивнее, увеличиваются такие ее суровые явления, как, например, паводки, масштабное таяние льдов. На планете горят леса, бушуют мощные ураганы, свирепствуют засухи и т.д. И эксперты говорят, что некоторые страны в недалеком будущем могут вообще стать непригодными для жизни. И это очень пугает. А тут еще новая угроза - недоедание, и это пугает вдвойне...



По инф. rosbalt.ru

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