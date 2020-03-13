Не зря красноярцы переживают: в городском воздухе нашли много загрязняющих веществ

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Роспотребнадзор по Красноярскому краю сообщил о загрязняющих веществах в воздухе во время неблагоприятных метеоусловий в Красноярске.
Как сообщили в управлении, в феврале было проведено 1790 исследований проб воздуха и выяснилось, что во время режима «черного неба», в условиях безветрия и температурной инверсии, в 9,3% проб были выявлены превышения ПДК различных химических веществ.
В частности, были превышены пробы по взвешенным частицам РМ2,5, РМ10, а также по содержанию оксида азота (II), диоксида азота, бензолу, аммиаку, диметилбензолу, метилбензолу, этилбензолу, тетрахлорэтилену, акрилонитрилу, бенз (а)пирену, оксиду углерода.
Также сообщается, что при внеплановой проверке на АО «РУСАЛ Красноярск» было установлено неисполнение ранее выданного предписания о необходимости снижения загрязняющих веществ. Суд привлек предприятие к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Сейчас эксперты оценивают вклад отдельных источников в регистрируемое превышение ПДК. В марте начнутся надзорные мероприятия в отношении предприятий, являющихся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха жилой части Красноярска.
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