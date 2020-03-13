Не зря красноярцы переживают: в городском воздухе нашли много загрязняющих веществ

Роспотребнадзор по Красноярскому краю сообщил о загрязняющих веществах в воздухе во время неблагоприятных метеоусловий в Красноярске.

Как сообщили в управлении, в феврале было проведено 1790 исследований проб воздуха и выяснилось, что во время режима «черного неба», в условиях безветрия и температурной инверсии, в 9,3% проб были выявлены превышения ПДК различных химических веществ.

В частности, были превышены пробы по взвешенным частицам РМ2,5, РМ10, а также по содержанию оксида азота (II), диоксида азота, бензолу, аммиаку, диметилбензолу, метилбензолу, этилбензолу, тетрахлорэтилену, акрилонитрилу, бенз (а)пирену, оксиду углерода.

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Также сообщается, что при внеплановой проверке на АО «РУСАЛ Красноярск» было установлено неисполнение ранее выданного предписания о необходимости снижения загрязняющих веществ. Суд привлек предприятие к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Сейчас эксперты оценивают вклад отдельных источников в регистрируемое превышение ПДК. В марте начнутся надзорные мероприятия в отношении предприятий, являющихся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха жилой части Красноярска.

По инф. rosbalt.ru

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