Не все в Казахстане довольны укреплением культа личности Назарбаева

На сайте GoPetition.com появилась петиция против переименования Астаны в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ее авторы требуют от нового главы государства Касым-Жомарта Токаева не менять название столицы «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом». Они отмечают, что на переименование понадобится много денег из бюджета, «начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договорах». Кроме того, Астана, полагают инициаторы голосования, — это бренд, который узнают за рубежом.

Как сообщалось, накануне парламент Казахстана единогласно одобрил переименование Астаны, поддержав инициативу Токаева. Столицу Казахстана будут называть Нур-Султан — в честь Назарбаева, который с 20 марта ушел в отставку после 29 лет президентства.

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В Астане полиция задержала участников несанкционированной акции протеста против переименования города, сообщает «Интерфакс».

Митинг устроили у здания столичной администрации. По словам очевидцев, в нем участвовали около 20 человек. Они выражали недовольство решением властей о смене названия столицы.

Примерно через полчаса после начала акции сотрудники полиции задержали почти всех активистов, посадили их в автобус и увезли.

Решение о переименовании Астаны парламент Казахстана единогласно принял накануне. Столицу республики назовут Нур-Султаном в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, который 19 марта объявил об отставке.

По инф. rosbalt.ru

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