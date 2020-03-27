Не стало знаменитого клоуна Константина Васильева

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
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Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
«Руководство, весь коллектив „Росгосцирка“ выражают искренние соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича», — сказано в нем.
Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде, пережил блокаду. После войны учился в ремесленном училище, занимался во Дворце пионеров акробатикой. В цирк пришел униформистом, далее окончив клоунские курсы.
В 1966 году Васильева пригласил к себе в программу Игорь Кио, после чего получил изрядную известность дуэт Васильева с Анатолием Векшиным — тандем с четвертьвековой историей.
На экранах артист дебютировал в 1971-м — в фильме «Здравствуй, русский цирк!». После были «Карнавал» и «Солнце в авоське» с Олегом Поповым, «И вот пришел Бумбо…» Надежды Кашеверовой — по Куприну, «Карп отмороженный» Владимира Котта.
In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке
Первые перелетные птицы, летящие из Китая, Африки, Италии и других южных стран, добрались до столичного региона. (Пока весь мир ожесточенно сражается с коронавирусной инфекцией и сидит на карантине, природа просыпается ото сна, но многие этого в панике уже и не замечают. - прим. МГ.)
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Коронавирус шагает по планете, не делая различий между обычными и очень знаменитыми людьми. На днях симптомы новой болезни обнаружил у себя 81-летний актёр Александр Збруев и поспешил обратиться за медицинской помощью.
В нью-йоркской больнице скончался американский актер Марк Блум. Причина смерти — осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19. О кончине артиста сообщили западные СМИ, ссылаясь на его супругу и актрису Джанет Зариш.
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Не прошло и месяца с тех пор, как директор «Украинского института книги» А. Коваль во всеуслышание заявила о необходимости «украинизации» библиотечной системы Незалежной, а украинские СМИ уже начали рапортовать о достижениях на данном поприще.
Трехлетняя девочка скончалась в детском саду Калининского района Петербурга 26 марта. Следователи подозревают сотрудников учреждения в ненадлежащем исполнении обязанностей, что повлекло смерть по неосторожности.
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С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян, будет полностью прекращено. Соответствующее поручение правительство направило Росавиации.
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