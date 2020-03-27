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Не стало знаменитого клоуна Константина Васильева
По инф. "Российской газеты"   
27 Марта 2020 г.
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Советский, российский клоун, актер и акробат, народный артист России Константин Васильев скончался на 88-м году жизни.

Не стало знаменитого клоуна Константина Васильева

Некролог опубликован на сайте "Росгосцирка".

«Руководство, весь коллектив „Росгосцирка“ выражают искренние соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича», — сказано в нем.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде, пережил блокаду. После войны учился в ремесленном училище, занимался во Дворце пионеров акробатикой. В цирк пришел униформистом, далее окончив клоунские курсы.

В 1966 году Васильева пригласил к себе в программу Игорь Кио, после чего получил изрядную известность дуэт Васильева с Анатолием Векшиным — тандем с четвертьвековой историей.

На экранах артист дебютировал в 1971-м — в фильме «Здравствуй, русский цирк!». После были «Карнавал» и «Солнце в авоське» с Олегом Поповым, «И вот пришел Бумбо…» Надежды Кашеверовой — по Куприну, «Карп отмороженный» Владимира Котта.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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