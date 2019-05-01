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Не стало заслуженной артистки России Натальи Красноярской
По инф. rosbalt.ru   
01 Мая 2019 г.
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Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталия Красноярская. Об этом сообщили в Большом театре, где она служила 43 года.  Красноярская была режиссером мимического ансамбля.

Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталия Красноярская. Об этом сообщили в Большом театре, где она служила 43 года.

Гражданская панихида будет проходить 4 мая с 10:00 до 11:30 в атриуме Вспомогательного корпуса (Копьевский пер., д. 3, подъезд 3).

Отпевание будет в Храме Троицы Живоначальной в Троицком Подворье (2-й Троицкий пер. 8; станция метро «Цветной бульвар») в 12:00.

Похороны артистки пройдут на Перепечинском кладбище (ориентировочное время 15:00).

По инф. rosbalt.ru

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