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Не стало советского актера Владимира Михайловского
Олег Усков, "Российская Газета"   
11 Марта 2020 г.
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Советский, российский актер, Заслуженный артист России Владимир Михайловский скончался на 84-м году жизни 8 марта. Сообщение об этом в понедельник, 9 марта, появилось на сайте театра «Сатирикон».

Не стало советского актера Владимира Преловского

«Умер актер, долгие годы работавший в „Сатириконе“, бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек», — говорится в некрологе.

Коллеги артиста вспоминают, что все, кто знал Михайловского, оставят о нем в себе только нежные и глубоко сердечные чувства.

Некролог опубликован от имени театра «Сатирикон» и его художественного руководителя Константина Райкина.

Владимир Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде. Окончил ЛГИТМИК. В шестидесятых был актером Ленинградского ТЮЗа, с 1970-го — актер Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня основания и по 2004 год служил в «Сатириконе», откуда перешел в театр «Эрмитаж».

На экранах — с 1965-го, среди работ — фильмы, сериалы и фильмы-спектакли «Старые друзья», «Дорога домой», «Гаспароне», «Русские в городе ангелов», «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя», «Ликвидация», «Исаев», «Салам Масква».

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