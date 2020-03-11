Советский, российский актер, Заслуженный артист России Владимир Михайловский скончался на 84-м году жизни 8 марта. Сообщение об этом в понедельник, 9 марта, появилось на сайте театра «Сатирикон».
«Умер актер, долгие годы работавший в „Сатириконе“, бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек», — говорится в некрологе.
Коллеги артиста вспоминают, что все, кто знал Михайловского, оставят о нем в себе только нежные и глубоко сердечные чувства.
Некролог опубликован от имени театра «Сатирикон» и его художественного руководителя Константина Райкина.
Владимир Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде. Окончил ЛГИТМИК. В шестидесятых был актером Ленинградского ТЮЗа, с 1970-го — актер Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня основания и по 2004 год служил в «Сатириконе», откуда перешел в театр «Эрмитаж».
На экранах — с 1965-го, среди работ — фильмы, сериалы и фильмы-спектакли «Старые друзья», «Дорога домой», «Гаспароне», «Русские в городе ангелов», «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя», «Ликвидация», «Исаев», «Салам Масква».
- In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Коронавирус подхватили европейские министры, губернатор и даже внук последнего чешского короля
Общее число инфицированных новым коронавирусом в мире достигло 113702 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Мои года» перечисляют, кого из политиков и других высокопоставленных персон вирус не обошел стороной.
-
Топ-3 отелей Анапы у самого моря
Лето - время отпусков. Жарких деньков ждут все любители путешествий и приключений, чтобы как следует оторваться на море. Большинство жителей России предпочитают отдыхать на курортах Краснодарского края.
-
Не стало советского актера Владимира Михайловского
Советский, российский актер, Заслуженный артист России Владимир Михайловский скончался на 84-м году жизни 8 марта. Сообщение об этом в понедельник, 9 марта, появилось на сайте театра «Сатирикон».
-
Яна Рудковская «ушла на карантин» после поездки в Париж
Продюсер Яна Рудковская, которая самоизолировалась после поездки во Францию, рассказала о своем самочувствии. Она изучила советы для тех, кто вернулся из стран с большим числом зараженных коронавирусом.
-
Раскрыть секрет тувинского горлового пения помог томограф
Группа ученых из Канады и США при помощи участников тувинской музыкальной группы «Хуун-Хуур-Ту» исследовала физиологические механизмы, лежащие в основе тувинского горлового пения, при котором исполнитель одновременно извлекает две разные ноты.
-
Продажи медицинских масок в России выросли в четыре раза
В России за последние две недели продажи медицинских масок выросли почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом из-за распространения в мире коронавируса COVID-19.
-
В Британии арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Власти Великобритании арестовали два особняка и квартиру в Лондоне, принадлежащие дочери и внуку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает «Русская служба BBC».
-
Рыжеухий бюльбюль заглянул в Приморье
Редкая субтропическая птица бюльбюль обнаружена в национальном парке «Земля леопарда», сообщил специалист по связям с общественностью учреждения Иван Раков.
-
Случай на Урале: женщину выставили из палаты из-за криков боли. Умерла...
В Екатеринбурге умерла пациентка, которую выставили из палаты в больничный коридор из-за криков боли. (Кощунственный случай, который требует самого тщательного расследования. - прим. МГ.)
-
Ученые рассказали о новом способе лечения рака
Ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики синтезировали наночастицы, которые можно будет использовать для лечения рака.
-
На петербургских водоёмах — нерпоапокалипсис
В петербургском центре спасения тюленей за несколько дней появилось 8 новых подопечных. Маленьких ладожских нерпят подобрали в Неве, на берегу или сняли с проплывающих льдин. Всем малышам не более 2-3 дней. Одна из подопечных погибла.
-
Петербурженку приговорили к 8 годам колонии за... оскорбление полицейских
Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорил Анну Лопатину к восьми годам в колонии общего режима. Женщину обвинили в оскорблении представителей власти и применении к ним насилия.
-
Трагедия под Тверью: девочка тонула в реке на глазах у матери
Под Тверью задержана мать девочки, утонувшей в реке. Напомним, трагедия произошла 8 марта в селе Чамерово Весьегонского района.
-
«Аэрофлот» согласился возвращать деньги за билеты в Италию и Израиль
Компания «Аэрофлот» будет возвращать пассажирам полную стоимость авиабилетов в Италию и Израиль при оформлении вынужденного возврата, сообщили в авиакомпании.
-
Любовь всей жизни для Адриано Челентано
Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.
-
Led Zeppelin доказали, что песня «Stairway to Heaven» — не плагиат
Апелляционный суд в Сан-Франциско признал участников группы Led Zeppelin Роберта Планта и Джимми Пейджа невиновными в плагиате одной самых известных своих песен «Stairway to Heaven», сообщает Pitchfork.
-
На Урале пенсионеров засняли у мусорных баков рядом с ПФР. Еду искали...
В Миассе Челябинской области горожанка в центре города засняла пожилых людей, которые роются в мусорных баках.
-
Наталья Андрейченко заинтриговала фанатов фотографиями с молодым поклонником
Советская и российская актриса Наталья Андрейченко снова взбудоражила просторы интернета, и на этот раз - переменами в своей личной жизни.
-
«Магомаев»: сериал о легендарном певце и его огромной любви
На Первом канале стартовал сериал «Магомаев». К этой ленте уже приковано огромное внимание людей. Интересны публике актеры, которые сыграли в многосерийном фильме, а также их роли.
-
Архив военных фото с технологией распознавания лиц появился в Интернете
11 марта Mail.ru Group запускает фотоархив времен Великой Отечественной войны «Лица Победы», где с помощью технологии распознавания лиц можно найти родственников на старых снимках, размещенных в интернете.