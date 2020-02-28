Не стало главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34 Роллана Мартиросова

Жизнь подкидывает людям разные ситуации. И иногда приходится задумываться о пребывании в доме престарелых. Для себя – если на старости лет не хочется, к примеру, жить одному. Для родственника – когда необходимо оставить его на какое-то время для самостоятельного существования, но близкий не может полноценно себя обслуживать и т.д.