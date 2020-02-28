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Не стало главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34 Роллана Мартиросова
По инф. rosbalt.ru   
28 Февраля 2020 г.
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Ушел из жизни известный авиаконструктор и Герой Труда РФ Роллан Мартиросов.

Скончался главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34

Главному конструктору истребителя-бомбардировщика Су-34 было 84 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.

Роллан Мартиросов — выпускник Московского авиационного института. Начинал работу в ОКБ-51 Министерства авиационной промышленности СССР. В 1962—1963 годы возглавлял разработку вертикально взлетающего бомбардировщика.

В 1991 году вступил в должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34. В пресс-службе компании «Сухой» отметили, что под руководством Мартиросова была сформирована кооперация разработчиков, которая оказалась способной осуществить разработку составных частей авиационного комплекса с заданными характеристиками.

Был удостоен ряда наград.

По инф. rosbalt.ru

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