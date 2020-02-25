Не стало гениального математика NASA Кэтрин Джонсон

24 февраля в возрасте 101 года умерла математик Кэтрин Джонсон, работавшая над расчетами параметров орбит для космических полетов NASA, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«В NASA с горечью узнали о том, что Кэтрин Джонсон умерла этим утром в возрасте 101 года. Она была американской героиней, и ее выдающиеся исследования никогда не будут забыты», — нписал в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Джонсон начала работать в NASA в 1953 году. Она рассчитывала траектории полета для многих космических программ США, в том числе для миссии американского астронавта Джона Гленна, который первым совершил орбитальный космический полет. Также она занималась расчетами для полета «Аполлона-11» на Луну в 1969 году.
Джонсон окончила университет в Западной Вирджинии, который в 2019 году назвали в ее честь, также на территории учебного заведения установлен памятник ученой.
В 2015 году Джонсон получила Президентскую медалью Свободы — одну из двух высших наград США, которую вручают гражданским лицам за вклад в безопасность, защиту национальных интересов, общественную и культурную жизнь и поддержание мира во всем мире.
В 2016 году была опубликована книга «Скрытые фигуры», посвященная Джонсон и всем темнокожим женщинам, которые работали в NASA в 1960-е годы и боролись за свои права. Тогда же был снят одноименный фильм, где роль Джонсон сыграла актриса Тараджи Хенсон. Картина получила три номинации на премию «Оскар».
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