Не стало белорусского режиссера Бориса Луценко

Печальные новости пришли из Минска - на 83-м году ушел из жизни знаменитый белорусский режиссер Борис Луценко. За свою долгую творческую жизнь он поставил более ста спектаклей в Беларуси, России, Латвии, Литве, Германии и Швейцарии.

Оставил он свой след и в кино. Кинорежиссер Луценко снял фильм "Раскиданное гнездо", а также фильмы-спектакли "Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском", "Христос и Антихрист" и "Возвращение в Хатынь".

Прощание и гражданская панихида с Борисом Луценко пройдут в минском театре им. Горького 7 февраля, сообщают в Национальном драматическом театре имени Максима Горького.

Борис Луценко родился в 1937 году в Майкопе (Россия). Режиссерское образование получил в Белорусском государственном театрально-художественном институте на курсе театрального режиссера Владимира Маланкина. С 1967 по 1973 и с 1981 по 1982 года работал режиссером Национального академического театра имени Янки Купалы. В 1973 - 1981 годах был главным режиссером Государственного русского драматического театра Белорусской ССР. Почти десять лет, с 1982 по 1991 год, поработал в Театре-студии киноактера. В 1991 году стал художественным руководителем Национального академического драматического театра имени Максима Горького, а с 2008 года работал в родном театре в качестве режиссера-постановщика.

Борис Луценко - заслуженный деятель искусств БССР, народный артист Беларуси, лауреат премии Президента "За духовное возрождение".

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