Не совсем обычного мальчика с Днем рождения поздравила вся Европа

Тяжелые времена — не повод для того, чтобы забывать о поддержке и помощи ближним. Так решили многие жители Европы, найдя необычный способ подержать мальчика-инвалида из Ирландии.

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Джек Битти из графства Донегол получил на свое 10-летие более тысячи поздравительных открыток, после того как из-за пандемии COVID-19 празднование его юбилея пришлось отменить. Это должна была быть первая вечеринка Джека с друзьями за несколько лет — долгое время он был прикован к больничной койке. У него редкая и неизлечимая болезнь — остеогенез. При этом диагнозе у человека кости очень хрупкие и часто ломаются. Мальчик уже перенес уже пять сложных операций.

Его мама разместила в одной из социальных сетей призыв поддержать сына. За считанные дни их дом в графстве Донегол стал буквально ломиться от всевозможных открыток и писем из всех уголков Европы. Местные почтальоны за последние несколько дней сбились с ног, разнося корреспонденцию.

«Реакция была невероятной. С лица Джека вот уже несколько дней не сходит восторг. Я никогда не видела его таким счастливым. Все, что я могу сказать, — это день рождения мой сын не забудет никогда», — сказала мать ребенка, поблагодарив всех, кто откликнулся на ее просьбу.

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Polit.ru

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