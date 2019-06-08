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Не простой, а «золотой»: в снаряде найдены купюры Российской Империи
По инф. rosbalt.ru   
08 Июня 2019 г.
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В Эстонии во время землекопных работ был обнаружен гаубичный снаряд, а в нем — спрятанные купюры Российской Империи. Как сообщает пресс-служба Спасательного департамента, в снаряде находилось около 5 100 рублей.

Не простой, а «золотой»: в снаряде найдены купюры Российской Империи

Находка была сделана в Пярнуском уезде Эстонии. Снаряд времен Первой мировой войны саперы готовили к уничтожению, они и нашли внутри вместо взрывчатого вещества бумажные деньги. По словам экспертов, купюры были выпущены в период с 1898 по 1910 год.

Предположительно, снаряд был вроде тайника. Теперь эксперты собираются установить владельца денег, а также историю попадания банкнот в снаряд.

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По инф. rosbalt.ru

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