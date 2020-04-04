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Не пропустил «скорую» — приготовься отдать права
|Элина Труханова, "Российская газета"
|04 Апреля 2020 г.
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Суд в Ярославле на три месяца лишил водительского удостоверения мужчину, не пропустившего скорую помощь с ребенком.
По информации УМВД по Ярославской области, инцидент произошел в конце марта во дворе дома на улице Звездной в Ярославле: автомобиль Hyundai не давал отъехать от дома автомобилю «скорой» с грудным ребенком в салоне. Водитель, сидевший за рулем иномарки, не поспешил отреагировать даже после того, как на автомобиле скорой помощи был включен проблесковый маячок.
Упрямым водителем оказался мужчина 1986 года рождения. 2 апреля мировой суд Фрунзенского района признал его виновным в непредоставлении преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами (часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ). Водитель лишен права управления транспортными средствами на три месяца.
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