Не пригодится воды напиться… Новые подробности с отравлением водой в Кизляре

В Кизляре с острой кишечной инфекцией госпитализированы 197 человек, в том числе 103 ребенка. Напомним, что наш сайт освещал уже эту историю с массовым отравлением.

Как сообщили в администрации Кизляра, в центральную горбольницу с 6 по 20 января поступили 193 человека и еще четверо госпитализированы в Тарумовском районе.

Продолжается гиперхлорирование водопроводной воды и подвоз чистой для местных жителей. Одновременно завершена прокладка новой водопроводной линии в микрорайоне, где был зафиксирован очаг инфекции.

В правительстве Дагестана отвергли предложение Роспотребнадзора закрыть все городские школы. На сегодняшний день до 23 января закрыты два учебных заведения: школа № 7 и гимназия № 6, где учатся 2383 ребенка.

Пришла беда, откуда и не ждешь, воду ведь обычно и надежно охраняют, и тщательно обеззараживают. Жидкость нужна каждый день и всем, потребители – от мала до велика. Неужели опять нашлось место для человеческой халатности?.. Надеемся, что ответственные лица вынесут из произошедшего должный урок, а пострадавших среди населения больше не будет.

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По инф. rosbalt.ru

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