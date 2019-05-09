Не позакрывают ли в России "музыкалки"? Путин вот тоже беспокоится...

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что музыкальные школы в стране закрывать не будут. В среду на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Путин задал вопрос о музшколах вице-премьеру Ольге Голодец, которая выступала с докладом о программах музыкального образования.

Путин спросил у Голодец, будут ли «ликвидировать» музшколы. На это она ответила, что «нет». Путин добавил, что ранее были опасения, связанные с возможной ликвидацией музкшкол, но глава Минкульта Владимир Мединский заверял, что такого не будет «Надеюсь, и не произойдет», — заключил Путин.

Ранее российский лидер уже говорил, что выступает против преобразования музыкальных школ в художественные кружки, поскольку ничего хорошего от этого российская культура не получит. Тогда же Путин просил Мединского присоединиться к обсуждению и министр заявил, что планов по ликвидации музшкол не существует.

По инф. rosbalt.ru

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