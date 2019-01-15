Не по себе: в московской квартире обнаружены истощенные безнадзорные малыши

В квартире одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы нашли двух маленьких девочек в состоянии истощения.

Как сообщает РИА Новости во ссылкой на экстренные службы, детей нашли после вскрытия двери квартиры в доме на 1-й Вольской улице. Девочкам два года и пять лет. Родителей или каких-то взрослых в квартире нет. Сотрудники экстренных служб вызвали медиков. У младшей девочки зафиксировано переохлаждение — она пыталась сама помыться в ванной.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Родителей девочек ищут.

По инф. rosbalt.ru

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