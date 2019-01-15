ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Не по себе: в московской квартире обнаружены истощенные безнадзорные малыши
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

baby2

В квартире одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы нашли двух маленьких девочек в состоянии истощения.

Как сообщает РИА Новости во ссылкой на экстренные службы, детей нашли после вскрытия двери квартиры в доме на 1-й Вольской улице. Девочкам два года и пять лет. Родителей или каких-то взрослых в квартире нет. Сотрудники экстренных служб вызвали медиков. У младшей девочки зафиксировано переохлаждение — она пыталась сама помыться в ванной.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Родителей девочек ищут.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 