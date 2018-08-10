Не очень скорая помощь. Тверские врачи три часа ехали на инсульт!

В Тверской области возбуждено уголовное дело о несвоевременном оказании медпомощи женщине, у которой произошел инсульт, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Как установили следователи, 6 августа мужчина из деревни Черногубово Тверской области обратился в «скорую помощь» по номеру «103» из-за признаков инсульта у своей супруги. Диспетчер «скорой» вместо того, чтобы отправить по вызову бригаду, переадресовал вызов врачу общей практики. В результате бригада скорой медицинской помощи приехала к женщине только через 3 с лишним часа, объяснив свою задержку занятостью.

В итоге мужчина доставил жену в областную клиническую больницу на собственном автомобиле. Там ее госпитализировали с диагнозом «инсульт».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По инф. rosbalt.ru

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