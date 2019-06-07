"Не дали еды". Задержан убийца пожилой пары в Саратове

Саратовские полицейские нашли убийцу 70-летнего мужчины и его 68-летней супруги. Им оказался 36-летний житель Воронежской области, сообщают следственные органы СК России по региону.

Преступление произошло в частном доме в поселке Студеный Петровского района. Обвиняемый постучал в дверь дома, где проживала пожилая пара, и попросил дать ему еды. Когда хозяин отказал гостю, последний в приступе гнева затащил старика в комнату и задушил. Затем он набросился на проснувшуюся 68-летнюю женщину, нанес ей удары кулаком по голове и телу, и сбежал.

Тела погибших нашли соседи.

Следователи возбудили уголовное дело. Преступник был задержан. Оказалось, что он не имеет постоянного места жительства, а в Саратовской области занимался подработкой в различных фермерских хозяйствах. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По инф. rosbalt.ru

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