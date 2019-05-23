Не хотят иметь ничего общего: сёстры Хачатурян отказались от наследства отца

Сестры Хачатурян отказались от любых претензий на наследство убитого ими отца. Таким образом, героини запутанной драмы избавлены от обвинений в меркантильных мотивах...

«Все сестры отказались от принятия оставшегося наследства. Официально отказались», — уточнила адвокат Марии Хачатурян Ярослава Пакулина.

По её словам, сестры не хотят иметь никаких общих дел с родственниками со стороны отца.

Трагедия произошла в Алтуфьево в прошлом году. Тело 57-летнего Хачатуряна нашли 27 июля в подъезде дома. Было установлено, что его зарезали три дочери, которым на тот момент исполнилось 17, 18 и 19 лет. Изначально девушки находились под арестом, но минувшей осенью суд выпустил их из СИЗО. На допросе они полностью признали свою вину.

На теле отца девушек были обнаружены множественные ранения. По версии следствия, младшая дочь наносила ему удары ножом в область шеи и тела, а её сёстры в это время били отца по голове и брызгали перцовым баллончиком в лицо. Последний удар ножом в область сердца нанесла девушка, выхватившая нож у своей младшей сестры.

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Двух сестёр признали вменяемыми, а младшую направили в больницу следственного изолятора. Однако в этом деле далеко не всё так просто, ведь сами девушки признались, что просто защищались от отца, который первый напал на них с ножом.

В мае стало известно, что эксперты признали Хачатуряна вменяемым, при этом у него было выявлено определенное расстройство личности. Ранее также сообщалось, что против убитого могут возбудить дело за развращение дочерей.

По инф. rosbalt.ru

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