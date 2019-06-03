Названы суммы матпомощи пострадавшим при взрывах в Дзержинске

Пострадавшие при серии взрывов на оборонном заводе «Кристалл» жители Дзержинска получат материальную компенсацию от местных властей.

Каждому пострадавшему перечислят 100 тысяч рублей из бюджета Нижегородской области и 50 тысяч рублей из городского бюджета. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе губернатора.

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Количество пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске достигло 89 человек. Травмы получили 45 местных жителей и 44 сотрудника предприятия.

По данным пресс-службы правительства региона, в больнице сейчас находятся 16 человек, один из них — в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 1 июня в цеху по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» прогремели несколько взрывов, затем начался пожар. СК завел уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

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В результате взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин. По словам Никитина, паралельно поступило около 20 анонимных звонков о минировании различных объектов в Дзержинске и Нижнем Новгороде.

«Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались использовать трагедию, чтобы расшатать ситуацию», — отметил губернатор.

Polit.ru

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