Названы регионы России с наибольшей нехваткой медиков

Так, как сообщает РБК, наибольший дефицит медиков в 2018 году был зафиксирован в Камчатском крае, где не хватало около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров, несмотря на все меры соцподдержки медспециалистам, готовым работать в регионе, а также студентам и ординаторам, заключившим договоры на целевое обучение.
На втором месте была Смоленская область, где свободными оказались ставки 18% медперсонала (или 2,7 тыс. ставок). По данным РБК, в прошлом году дефицит врачей составлял 537 человек (12,8%), среднего медицинского персонала — 805 человек (10,2%). В регионе считают, что здесь отрицательную роль играет соседство с Московской областью — отток специалистов в столичный регион был и остается высоким.
В Псковской области в 2018 году ситуация с оснащением медспециалистами была плачевной — 2,3 вакантных ставок врачей и среднего медперсонала. Правда к 1 декабря 2019 года вакансий стало меньше двое, но при это неизвестно, осталось ли прежним само количество ставок или было сокращено.
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Новый глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что приоритетом российской медицины станет «пациентоориентированность». По его словам, речь идет и о федеральных медучреждениях, и о научных разработках.
Владимир Путин, в свою очередь, высказался по поводу зарплат медиков. По словам главы государства, зарплаты начальников медицинских учреждений и рядовых сотрудников не должны кардинально отличаться — это несправедливо.
В целом по России на отчетный момент были свободны около 10% ставок врачей и 4% ставок среднего медперсонала. Хуже всего ситуация обстояла в службе скорой помощи — пустовала каждая четвертая вакансия. Эта работа не востребована среди медиков из-за больших нагрузок и низких зарплат, и даже в столице бригады на 90% укомплектованы иногородними медиками, которые «едут в столицу в поисках большей зарплаты», сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков.
Еще о кадровом вопросе в медицине:
В начале 2019 года стало известно о том, что укомплектованность российских поликлиник врачами сократилась в сравнении с целевыми показателями, и с 2018 годом в целом.
Согласно материалам, количество врачей в поликлиниках снизилось в 2017-2018 годах до 79% от необходимого. При этом, еще в 2016 году показатель составлял 85,9%.
По прогнозу реализации нацпроекта «Здравоохранение», вернуться к показателю 2016 года удастся лишь к 2021 году.
В конце декабря прошлого года Татьяна Голикова (на тот момент вице-премьер РФ - прим. "Росбалта") назвала тревожной ситуацию с нехваткой кадров в медицине. По ее словам, в 2019 году работать пришли больше 9 тыс. медиков, в том числе 5 тыс. врачей, но столько же людей из системы ушло по разным причинам (возраст, личные мотивы и прочее).
Она также напомнила о программе целевого обучения, когда учебу студента оплачивает его будущий работодатель, а по окончании вуза молодой специалист должен отработать эту сумму. Однако, признала Голикова, регионы не очень активно пользуются этой программой.
В доктора просто так не попадают. Это одна из тех профессий, которую человек в основном выбирает раз и на всю жизнь. И какие же нужно было создать условия для работы, если врачи, люди, четко понимающие свое призвание, что они делают и зачем, бегут прочь от любимого дела и ничто их, к сожалению, не останавливает. Значит, не все так гладко в здравоохранении, как иногда преподносится. Но все равно, несмотря ни на что, вера в российское здравоохранение остается. А как же иначе, ведь здоровыми-то хотят быть все. Исключений тут не бывает.
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