Названы продукты, повышающие риск рака кишечника

Переработанные мясные продукты, например бекон, а также любые виды красного мяса, включаемые в рацион ежедневно, способны серьезно повысить риск получить злокачественную опухоль кишечника. Такие данные содержатся в исследовании британских ученых.

В Оксфордском университете шесть лет наблюдали за полумиллионом добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет.

Если человек съедал более 70 г такого мяса в день, риск того, что он заболеет раком кишечника, взлетал на 20% по сравнению с теми, кто ел меньше 20 г, установили специалисты.

Напомним, что диагноз "онкология" все чаще ставится в России, заявляют специалисты.

По инф. rosbalt.ru

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