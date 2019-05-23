Названы имена самых богатых наследников в России

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф в четвертый раз возглавил список самых богатых российских наследников по версии журнала Forbes. В список вошли 20 семей, в которых на наследников приходится наибольшие состояния после условного раздела на всех детей.

Дочь Виктория и сын основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона заняли второе место, получив условные 12,2 млрд долларов.

На сыновей владельца НЛМК Владимира Лисина Дмитрия и Юрия и их сестру Анастасию приходится по 7,6 млрд долларов условного наследства.

На каждого ребенка из семей списка приходится не менее 2,3 млрд долларов, в этих семьях в сумме 48 детей. Сам список не очень изменился с прошлого года, в него вошел сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр, сменив Дениса Гапонцева, сына основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева.

Ранее председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в 24 млрд долларов возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии журнала Forbes. Лидер списка 2018 года председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин занял второе место (21,3 млрд долларов), президент «Лукойла» Вагит Алекперов — третье (20,7 млрд долларов).

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Polit.ru

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