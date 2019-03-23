Названы имена "поэтов и писателей года". А вы кого-нибудь из них читали?

Большое жюри премий «Поэт года» и «Писатель года» огласило имена лауреатов в основных и дополнительных номинациях. Церемония прошла в один из главных литературных праздников — Всемирный день поэзии.

Так, первую премию «Поэт года» в основной номинации вручили Александру Рудту, вторая досталась Кире Данилянц, а третья — Анне Арканиной.

Первую премию «Писатель года» в основной номинации получил Владимир Жестков, второй — Дмитрий Красавин, а третью вручили Сергею Гамаюнову.

Кроме того, стали известны и победители в дополнительных номинациях. «Поэтом года» в номинации «Лирика» признали Аркадия Стебакова, а премия «Писатель года» в номинации «Мемуары» досталась Александру Демидову.

В номинации «Дебют» премию «Поэт года» вручили Игорю Бирюкову, а «Писателем года» в этой номинации стала Ульяна Васильева-Лавриеня. Лучшим писателем в номинации «Фантастика» оказался Эдуард Ластовецкий, в номинации «Юмор» — Владимир Демыкин.

«Поэта года» в номинациях «Песни» и «Детская литература» вручили Сергею Мячикову и Игорю Боголею соответственно.

Добавим, что отбор номинантов проходил в течение всего прошлого года. Жюри оценило произведения нескольких тысяч авторов. В списке финалистов значились 200 поэтов и 100 прозаиков из разных регионов России, а также авторы, пишущие на русском языке, из 13 стран Европы, Средней Азии и Северной Америки.

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Важно, что в современной России литература сохраняет свою значимость, процесс идет, издаются новинки, появляются новые имена, идут споры критиков и читателей... Другой вопрос, что тиражи, которыми все это издается - невелики (книга - удовольствие недешевое!) и найти новинку в магазинах - иной раз под силу только истинным поклонникам (впрочем, заказать и купить книгу через интернет - возможно в любой точке и страны, и мира). Но массового увлечение книжками уже давно нет - и, может быть, так оно и должно быть: книгочейство - удел не каждого. А вы с творчеством кого-то из авторов, перечисленных выше - знакомы?

По инф. rosbalt.ru

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