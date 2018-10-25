Названы имена богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России.

На первом месте второй год подряд оказалась президент девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина. Жене экс-мэра Москвы Юрия Лужкова за год удалось заработать еще $200 млн и довести свое состояние до 1,2 млрд.

Вторая в списке — соосновательница онлайн-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук, разбогатевшая за год на $180 млн. Теперь ее каапитал оценивается в $600 млн.

Третьей стала Елена Рыболовлева — бывшая жена миллиардера, президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева ($600 млн). Состояние она получила в результате развода.

Такая же позиция и у председателя совета директоров группы компаний S7 Натальи Филевой с $600 млн.

В первую десятку также вошли, в частности, супруга основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова ($500 млн), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг ($500 млн) и член правления ОАО «НОВАТЭК» Татьяна Кузнецова ($450 млн).

По инф. rosbalt.ru

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