Названы города с самыми качественными услугами ЖКХ

Специалисты в сфере недвижимости опросили жителей российских городов и определили муниципалитеты, где качество услуг ЖКХ самое высокое и самое низкое. Так, лидером признали Нижневартовск - второй по численности город Югры. – "Российская газета".

Как поясняет агентство РИА Новости, респонденты портала Domofond.ru оценивали деятельность служб ЖКХ по шкале от 1 до 10, после чего для каждого города был подсчитан средний балл.

Помимо Нижневартовска, на первую десятку рейтинга вошли Тюмень и Сургут (крупнейший город Югры, первый в автономном округе по численности населения и по экономическому значению) - седьмая и четвертая строчки соответственно.

По мнению самих жителей, хорошо остоят дела также в Абакане, Анапе и Краснодаре, Набережных Челнах, Саранске, Благовещенске и подмосковном Домодедове.

Среди аутсайдеров рейтинга - Волоколамск, Пушкино, Ногинск, Воскресенск, Клин и Электросталь. Не нравится, как обстоят дело в отрасли ЖКХ, людям из Новочеркасска и Шахт Ростовской области, Рубцовска и Саратова.

"В среднем россияне оценивают работу служб ЖКХ как удовлетворительную - на 5,4 балла. Самая частая жалоба - некачественная качество уборки улиц и дворов зимой, а также высокая стоимость тарифов", - резюмируют аналитики.

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