Названа причина смерти Ирины Цывиной

Cтала известна причина неожиданной смерти актрисы Ирины Цывиной, скончавшейся на 56-м году жизни. По словам подруги артистки Юлии Лешковцевой, вдова Евгения Евстигнеева умерла в результате сердечной патологии — кардиомиопатии.

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Заболевание может сразить человека на фоне аутоиммунных проблем и тяжелой инфекции, а также из-за длительного употребления алкоголя.



Известно, что в последнее время Цывина была подвержена депрессии, в 2018-м году она даже говорила о желании уйти в монастырь, бросив работу актрисой.



Ранее Ирина Цывина снималась в популярных российских сериалах таких, как «Кадетство», «Полицейский с Рублевки» и «Папины дочки».

По инф. rosbalt.ru

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