ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Названа причина смерти Ирины Цывиной
По инф. rosbalt.ru   
20 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Cтала известна причина неожиданной смерти актрисы Ирины Цывиной, скончавшейся на 56-м году жизни. По словам подруги артистки Юлии Лешковцевой, вдова Евгения Евстигнеева умерла в результате сердечной патологии — кардиомиопатии.

Названа причина смерти Ирины Цывиной

Заболевание может сразить человека на фоне аутоиммунных проблем и тяжелой инфекции, а также из-за длительного употребления алкоголя.

Известно, что в последнее время Цывина была подвержена депрессии, в 2018-м году она даже говорила о желании уйти в монастырь, бросив работу актрисой.

Ранее Ирина Цывина снималась в популярных российских сериалах таких, как «Кадетство», «Полицейский с Рублевки» и «Папины дочки».

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 