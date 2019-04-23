Назарбаев назвал своего преемника на посту президента Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в президенты кандидатом от правящей партии «Нур Отан». Об этом экс-руководитель республики заявил на внеочередном съезде партии во вторник.

«Я принял обдуманное решение, поэтому заявляю, что я уверен, что Токаев тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев», — цитирует Назарбаева Sputnik Казахстан.

Он перечислил заслуги Токаева, напомнив, что тот работал на ответственных участках «с первых дней независимости Казахстана», руководил МИД республики, поэтому является опытным государственным политиком.

Внеочередные выборы президента Казахстана намечены на 9 июня. Выдвижение кандидатов продлится до 28 апреля. Событие произойдет в связи с уходом с поста Нурсултана Назарбаева - что воспринимается не как "уход из политики", а как способ укрепить личную власть и сделать ее фактически пожизненной - путем трансформации системы госуправления, когда пост президента становится номинальным. В бывшей республике СССР происходит укрепление культа личности Назарбаева, столица страны переименована в Нур-Султан.

Напомним, что ранее сообщалось: в Центризбирком Казахстана поданы документы о выдвижении кандидатом в президенты республики 64-летнего Садыбека Тугела от общественного объединения «Улы Дала Кырандары» (Орлы великой степи)

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По инф. rosbalt.ru

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