Найти работу по специальности: повезет не всем выпускникам

Чаще всего работу по специальности в России находят выпускники медицинских учебных заведений — как высших, так и средних. Об этом собщается в исследовании ВНИИ труда Минтруда РФ. Это радует, конечно — но тревожно за тех внуков, кто получает другое образование: сможет ли нездоровое экономика страны предложить им рабочие места в уже ближайшем будущем?

По данным экспертов, лишь 71% выпускников российских вузов, которые закончили учебу в 2015–2017 годах, нашли себе работу по специальности.

Отмечается, что основными причинами, по которым выпускники не находят работы по полученной специальности, эксперты считают дефицит рабочих мест на местном рынке труда и отсутствие на нем спроса на представителей отдельных профессий. Кроме того, к причинам также относят несоответствие подготовки выпускников требованиям работодателей и предлагаемый ими уровень зарплат.

Трудойстройство нужно, конечно, не только выпускникам высших и средних учебных заведений. Стремятся найти работу и некоторые подростки, чем вызывают одобрение наших соотечетвенников. Известно о том, что большинство опрошенных жителей РФ (83%) поддерживают подростков, которые решили начать работать до наступления совершеннолетия. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что плюсами раннего начала трудовой деятельности опрошенные назвали возможность быть финансово независимым (37%), формирование привычки работать (25%), наличие полезной занятости как альтернативу сидению «в смартфоне» (18%), развитие самостоятельности (16%) и дисциплины (12%).

При этом почти треть (31%) участников опроса не видят минусов в раннем начале работы. 74% респондентов сами начали работать до того, как им исполнилось 18 лет.

Опрос ВЦИОМ проводился 13 июня среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее ВЦИОМ провел исследование с целью выяснить, как жители РФ относятся к своей работе. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов (85%) в целом скорее довольны ею.

Вопросы поиска работы, трудойстройства затрагивают не только выпускников и подростков, старшее поколение после выхода на пенсию иногда тоже хочет или вынуждено трудиться. Так, находясь на заслуженном отдыхе работает каждый пятый россиянин. И в свете повышения пенсионного возраста тенденция, видимо, будет нарастать. Но остаются вопросы: смогут ли находить себе работу люди старшего возраста, ведь подростки и выпускники тоже находятся в поиске. Кого предпочтут взять на вакантное место: пожилого или молодого человека?

А вообще, уйдя с работы, на пенсию не разгуляешься. Двести рублей в сутки, причем без необходимости покупать одежду и обувь, — только такую сумму может позволить себе потратить среднестатистический российский пенсионер. Расчеты привела аудитор Счетной палаты РФ (СП) Светлана Орлова. Печалька...

Polit.ru

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