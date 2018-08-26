Найдено тело жертвы Эльбруса, пропавшей 31 год назад

Тело погибшей 31 год назад россиянки нашли на склонах горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии. Группа туристов нашла останки на высоте около четырех тысяч метров и сразу сообщила об этом спасателям.

При обыске тела был найден паспорт на имя уроженки города Новая Ладога Ленинградской области Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, а также билет из Москвы в Минеральные Воды на 10 апреля 1987 года.

Предположительно, женщина погибла при восхождении на самую высокую гору Европы в 1987 году. Лавина накрыла группу альпинистов из семи человек, шестерых из которых не нашли до сих пор.

По инф. rosbalt.ru

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