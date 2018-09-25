Наука вернула парализованному человеку способность ходить

Нейрофизиологи из США и их коллеги из петербургского Института физиологии РАН имени Павлова восстановили подвижность 29-летнему мужчине, парализованному после падения со снегохода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Medicine.

Ученые имплантировали набор электродов в поврежденную часть спинного мозга. Стимулируя неповрежденные нервные волокна, удалось «переключить» их на выполнение новой задачи — в данном случае, обеспечить движение ног. Всего за две недели пациент научился самостоятельно стоять и совершать произвольные движения ногами, находясь внутри экзоскелета.

Сейчас доброволец уже может самостоятельно стоять на месте, ходить по беговой дорожке, опираясь на поручни, и передвигаться на сотни метров с ходунками. Ученые считают, что результат в будущем только улучшится.

По инф. rosbalt.ru

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