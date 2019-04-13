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Наука: бросить курить легче "в хорошей компании"!
По инф. rosbalt.ru   
13 Апреля 2019 г.
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Быстро бросить курить можно, если заниматься этим в компании единомышленников. К такому выводу пришли медики из Имперского колледжа Лондона, выдержки из работы приводит РИА Новости.

Медики провели эксперимент с участием 200 курильщиков, которые страдали от серьезных болезней сердца. Добровольцам предложили в ходе эксперимента отказаться от табака. Оказалось, что те, кто бросал курить «коллективно», могли справиться с привычкой примерно в шесть раз эффективнее, чем те, кто пытался это сделать без поддержки второй половины. Эксперимент также привел к обратному эффекту — не курившие до опыта супруги начинали курить из-за мучений своих партнеров.

Специалисты подчеркивают, что когда люди пытаются бросить курить, они чувствуют себя одинокими, потому что им больше не надо ходить на перекур и на деловые вечеринки с коллегами, а также мешает никотиновая ломка. Поэтому избавиться от этой вредной привычки курильщикам может помочь внимание со стороны знакомых или возлюбленных.

По инф. rosbalt.ru

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