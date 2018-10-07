Национальный "стратегический напиток", водка, может опять подорожать

Минфин России предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 215 рублей за 0,5 литра в 2019 году. Это следует из проекта изменений в приказ министерства о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя.

Действующая минимальная цена — 205 рублей.

В обосновании к проекту документа отмечается, что цены актуализируются в целях борьбы с алкогольным суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией на рынке. В данную цену включены НДС и акциз.

Ранее сообщалось также, что минимальную розничную цену на коньяк могут поднять до 388 рублей за 0,5 литра, на бренди — до 307 рублей также за 0,5 литра.

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