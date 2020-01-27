Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как уехала от подруги в Мексике. Об этом рассказал в Инстаграме актрисы ее PR-директор Ян Трунцев.

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Со слов Трунцева, в субботу, 25 января, Наталья Андрейченко была в гостях у подруги по имени Марэт в Канкуне. Актриса устала и почувствовала себя плохо, ее начало клонить в сон. Тогда она решила поехать домой отдыхать, села за руль около трех часов дня и больше не выходила на связь. Дорога от Марэт к месту, куда поехала Наталья, на машине занимает час.



- Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим, — сказал Трунцев.



PR-директор актрисы добавил, что в последние несколько дней Андрейченко готовилась к запуску нового проекта.

Polit.ru

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