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Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По инф. Polit.ru   
27 Января 2020 г.
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Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как уехала от подруги в Мексике. Об этом рассказал в Инстаграме актрисы ее PR-директор Ян Трунцев.

Наталья Андрейченко пропала в Мексике


Со слов Трунцева, в субботу, 25 января, Наталья Андрейченко была в гостях у подруги по имени Марэт в Канкуне. Актриса устала и почувствовала себя плохо, ее начало клонить в сон. Тогда она решила поехать домой отдыхать, села за руль около трех часов дня и больше не выходила на связь. Дорога от Марэт к месту, куда поехала Наталья, на машине занимает час.

- Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим, — сказал Трунцев.

PR-директор актрисы добавил, что в последние несколько дней Андрейченко готовилась к запуску нового проекта.

Polit.ru

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