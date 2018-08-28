Настроения: особого взлета восторгов от внешней политики Кремля не наблюдается

Уровень одобрения населением внешней политики российских властей хотя и остается высоким — 52%, но постепенно снижается. С начала прошлого года количество тех, кто одобряет внешнеполитический курс Кремля, снизилось на 12%, этот вывод можно сделать из итогов опроса Фонда «Общественное мнение», обнародованного в понедельник на сайте ФОМ.

Кроме того, в два раза с 2015 года — с 17% до 34% — возросло количество россиян, считающих, что в Кремле уделяют слишком много внимания внешним делам. Также растет количество тех, кто считает внешнюю политику Москвы провальной — 15% в январе 2017 года и 23% — в июле нынешнего. При этом 45% не затруднились с ответом на вопрос об успехах российской внешней политики.

19% назвали основным успехом операцию в Сирии. 10% вспомнили об улучшении отношений с зарубежными странами, в первую очередь — Китаем, Индией и государствами БРИКС. 9% назвали присоединение Крыма.

3% респондентов считают, что авторитет России в мире вырос в результате конфронтации с Западом. При этом 13% опрошенных назвали эту ситуацию как раз главной неудачей России во внешней политике. 8% считают главным провалом конфликт с Киевом. 4% заявили о росте цен внутри страны из-за ее внешнеполитического курса.

Опрос проводился 19 августа среди 1500 респондентов старше 18-ти лет в 53-х регионах, погрешность не превышает 3,6%.

По инф. rosbalt.ru

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