Настоящий блокбастер или как россиян эвакуировали с Филлипин

Продолжается вывоз россиян из-за границы. На днях в Москву прибыл самолет с соотечественниками, застрявшими на Филиппинах. И эта эвакуация достойна того, чтобы войти в учебники.

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По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, эвакуация россиян с этого уголка Юго-Восточной Азии превратилась в настоящую эпопею.

Сначала 450 наших соотечественников, застрявших на разных островах архипелага, вылетели в Москву авиакомпанией Azur Air, а спустя несколько дней за оставшимися туристами — главным образом, с острова Боракай и некоторых других курортов — прилетел спецборт «Якутия Аэро», уже приземлившийся во Владивостоке. Он вывез с Филиппин 171 человека. «Думаю, операция по доставке российских граждан с разных островов этой страны в Себу (провинцию на одноименном острове, с которого улетели оба рейса — прим. „РГ“) может войти в учебники по действиям посольств в условиях ЧП», — написала Захарова у себя в Facebook.

Дело в том, что в условиях режима ЧС, который объявили власти Филиппин в связи со вспышкой коронавируса, перемещение по стране, тем более иностранцев, оказалось практически невозможным. По словам Марии Захаровой, сотрудники нашей дипмиссии собирали россиян в условиях «полного прекращения пассажирского сообщения на архипелаге, нарушения коммуникаций и тотальной неразберихи в стране».

В аэропорт на Себу их доставляли на автобусах, на катерах береговой охраны Филиппин и даже на самолетах и вертолетах местных Вооруженных сил, с которыми дипмиссия вела переговоры. Второй этап эвакуации оказался ничуть не проще, поскольку карантинные меры на архипелаге постоянно ужесточались. На Лусоне (крупнейший остров Филиппин, где расположена столица — Манила — прим. РГ) людей вывозили на посольском автобусе со спецпропуском из самых отдаленных уголков, отмечают на Смоленской площади.

«Дипломаты девять часов ехали в одну сторону, чтоб забрать россиян — сами они бы не выбрались, так как движение было запрещено», — рассказала Мария Захарова. До этого туристы оставались фактически заложниками в своих отелях, откуда иностранцам запретили выходить. Впрочем, даже купить продукты им было негде — к 28 марта закрылись не только заведения общепита, но и большинство продуктовых.

«Дорогие, ставшие нам уже почти родными соотечественники!.. Очень хочется надеяться, что наши бессонные ночи были не зря, и мы смогли сделать счастливыми сотни российских семей… Всем здоровья и удачи, до новых встреч на Филиппинах!» — обратились к россиянам дипломаты на своей страничке в Facebook, которая за последние две недели превратилась в настоящий кризисный штаб.

«Спасибо вам за ваш профессионализм и человеческое отношение к каждому из нас, ваши прямые эфиры были для нас той уверенностью, что мы обязательно вернёмся на родину и увидим родных, в ваших словах и действиях чувствовалась забота к каждому из нас, желание помочь», «Огромное вам спасибо за вашу работу и человечность, с которой вы относились к нам!», «Браво посольству! Ваше терпение и огромный труд впечатляют» — пишут благодарные туристы уже из дома. А некоторые признают, что сеансов видеосвязи с сотрудниками посольства РФ на Филиппинах им будет даже не хватать.

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