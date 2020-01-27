Наследник Ротшильда потребовал от Вены миллионы евро за ущерб в годы Холокоста

Иск в суд подан на муниципалитет австрийской Вены от лица наследников династии Ротшильдов. Последние требуют возместить ущерб за конфискацию имущества у их близких немецкими нацистами в годы Холокоста. пишет газета The Financial Times.

Ущерб оценен в 110 млн евро.

По данным СМИ, было конфисковано имущество фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году в память о его младшем брате Натаниэле Фрейхерре. В 1938 году нацисты распродали имущество фонда по заниженным ценам, при этом часть получил муниципалитет Вены, часть — руководство Третьего рейха. В последние годы власти Вены начали распродавать недвижимость, что совпало с резким ростом цен. Правнук Альберта фон Ротшильда и его родственники считают, что австрийские чиновники незаконно пользуются результатами нацистской экспроприации.

В суд обратился правнук Альберта фон Ротшильда, американский инвестор Джеффри Хоге. Иск касается фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году, которому, в числе прочего, принадлежали несколько зданий, включая дворец, отданный под одну из первых в мире психиатрических лечебниц.

Фонд в 1938 году был конфискован нацистами, как и другое имущество Ротшильдов в Австрии. В 1956 году фонд был восстановлен, однако, уверяет Хоге, Ротшильдам об этом не сообщили.

В конце 1990-х годов власти Австрии вернули Ротшильдам десятки произведений искусства, которые были конфискованы нацистами, а после Второй мировой войны оказались в государственных музеях.

По данным СМИ, это процесс может стать самым крупным в истории о реституции по поводу имущества, захваченного во время войны.

Непростая это тема - восстановление справедливости за преступления прошлого. Конечно, по большей части спустя время люди начинают смотреть на прошлое сквозь призму настоящему и уже не болезненно относятся к делам минувшим. Например, в Канаде премьер-министр страны Джастин Трюдо недавно объявил, что вождь Паундмейкер признан невиновным в измене и в принципе является не злодеем, а миротворцем. До этого долгое время в обществе к нему было негативное отношение. Но есть такие трагедии, отношение к которым вряд ли изменится, например, массовое убийство воспитанников Ейского детского дома, которое произошло в октябре 1942 года.В конце минувшего года главное следственное управление СК РФ по следам преступления возбудило дело о геноциде. Или, скажем, свежие претензии стран Прибалтики и Польши к России по итогам Второй мировой войны. Недавно спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть «аннексированную территорию», а Польша обвинила СССР в краже произведений искусства. И это не считая конфликта вокруг пакта Молотова-Риббентропа.

По инф. rosbalt.ru

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