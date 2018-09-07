Нашли на кого свалить

В южных регионах в рамках "мусорной" реформы выбирают операторов по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и пытаются ликвидировать стихийные свалки, накопленные за последние десятилетия. В Волгоградской области уже успешно запустили мусороперерабатывающий завод, а в Ростовской только решают, где он должен появиться. И далеко не везде процесс наведения порядка в мусорной сфере проходит гладко, пишет "Российская газета" .

355 килограммов мусора на человека

В Ростовской области до конца года обещают построить восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК), за это взялись пять региональных операторов. Площади, на которых разместятся комплексы, - от двух до восьми гектаров. Некоторые из них появятся вблизи жилой застройки, что вызывает недовольство населения. Прежде всего, речь идет о строительстве МЭОК под Ростовом, в Левенцовке, в новом районе города.

По словам руководителя компании - оператора этого комплекса Эллы Кузьминой, территория для его строительства соответствует нормативам. Но жители близлежащих садоводческих товариществ резко выступили против стройки, ссылаясь на то, что там станут перерабатывать пластик, а машины с органическими отходами будут съезжаться на полигон со всей области, а значит, ухудшится экология. При этом СНТ находятся на расстоянии 680 метров от места, определенного для МЭОК, а по закону должно быть не менее километра.

- Наши проектировщики будут решать эту проблему, - заверила Кузьмина на пресс-конференции на тему работы будущих МЭОК.

- Жилищная застройка в этом районе по генплану города не предусмотрена, - дополнил ее ответ министр ЖКХ региона Андрей Майер. Чтобы урегулировать конфликт с местными жителями, им предложили войти в общественную комиссию по контролю за строительством объекта. Пока застройщик лишь получил в аренду земельный участок.

В Волгодонске построят такой же МЭОК, как в Ростове. Застройщика власти города также обязали обеспечить общественный контроль за строительством. При введении комплексов в эксплуатацию старые полигоны по захоронению отходов рекультивируют (это не только стихийные свалки, но и часть узаконенных). В Ростовской области более 500 нелегальных полигонов и 34 санкционированных. Ежегодно на них доставляется более полутора миллионов тонн ТКО, или 355 килограммов на одного жителя региона. Однако площадок, соответствующих законодательным нормам, менее шести процентов. Когда запустят МЭОК в Левенцовке, начнется рекультивация действующего полигона. Правительство Ростовской области намерено обратиться в федеральный центр за финансовой помощью на эти цели. Цена вопроса - от одного до двух миллиардов рублей.

Если сегодня 90 процентов мусора закапывают в землю, то с помощью МЭОК этот процент должен снизиться до 30. Как утверждают специалисты, железные банки "живут" около 20 лет, стекло - тысячелетия, а попадающие в почву батарейки делают ее токсичной. МЭОК должны решить эти проблемы. На них не предусмотрено сжигание отходов, будут площадки биокомпостирования и по переработке полимерных отходов.

С нового года в Ростовской области появятся разовые мусорные контейнеры и разделение баков для пищевых и прочих отходов, еще через год - для пластика и стекла. Изменятся и цены на вывоз мусора для населения и управляющих организаций, но насколько, пока не ясно. В управляющих компаниях и ТСЖ могут не волноваться по поводу возможного роста цен на вывоз мусора, так как эта услуга с января перейдет из разряда жилищных в коммунальные, как, к примеру, вода или электроэнергия. В случае если собственники примут решение о заключении прямого договора с ресурсоснабжающими организациями, вопрос своевременной и полной оплаты за вывоз отходов ляжет на плечи самих РСО. Причем чем больше фирма привезет мусора на полигон, тем больше получит денег. Возчикам мусора будет невыгодно выбрасывать отходы в лесополосу, как бывает сейчас. На мусоровозах установят систему ГЛОНАСС.

Разгребают завалы

В Волгоградской области региональный оператор по обращению с отходами уже определен и даже начал работать первый мусоросортировочный комплекс в городе Волжском. Его производительная мощность рассчитана на обработку до 450 тысяч тонн отходов в год. Кластер может обслуживать около одного миллиона человек: сюда привозят отходы из Среднеахтубинского и Ленинского районов, а также из северной части Волгограда.

Как отмечают специалисты, потребность региона в мусорных полигонах сейчас обеспечена на 90 процентов. Нужда в сортировке удовлетворена пока на 60 процентов (такие объекты есть в двух крупнейших городах области, в Волгограде и Волжском). В ближайший год планируют построить крупнейший мусоросортировочный комплекс мощностью до 500 тысяч тонн отходов в год в Светлоярском районе. Подобные объекты позже должны появиться также и в Урюпинском, Камышинском и Михайловском районе.

Но если со сбором и переработкой мусора проблемы потихоньку начинают решаться, то вот с ликвидацией несанкционированных свалок еще много сложностей. С апреля в регионе идет обследование районов. Участки общей площадью более полутора тысяч гектаров выделялись под мусор практически в каждом населенном пункте. И ориентировочный объем размещенных там отбросов - более 25 миллионов кубометров.

- 14 свалок суд обязал ликвидировать, а земли рекультивировать, - прокомментировали в облкомприроды. Ликвидация старых свалок в Волгоградской области началась с 2014 года. Сейчас работы ведутся в Кировском районе Волгограда и Урюпинске. Еще 20 объектов планируется ликвидировать в Среднеахтубинском районе, Камышине и Дубовке. Отметим, что за последние четыре года замусоренных территорий в регионе стало вдвое меньше. Сейчас их насчитывается около 530 против 1120 в 2014 году.

Кто заплатит за туриста

Выбрали региональных операторов обращения с коммунальными отходами и в Крыму. Теперь предприятия проведут конкурсы по выбору субподрядных организаций, которые и будут отвечать за сбор и вывоз отходов на своей территории.

Тариф на вывоз мусора, как и прежде, будет дифференцированным для разных потребителей, а формироваться он станет, исходя из нескольких критериев. К примеру, для населения стоимость вывоза мусора будет зависеть от количества проживающих в квартире или доме, протяженности пути от дома до ближайшего полигона, стоимости услуг компании перевозчика и тарифа самого полигона. Их сейчас в Крыму 13, и не все еще обосновали цену, которую они намерены взимать за прием отходов.

Проблемой стали хронические неплатежи населения. Сейчас собираемость средств за вывоз мусора, по разным данным, колеблется в пределах 50 - 60 процентов. И если для многоквартирных домов эта услуга включена в квартплату, то жители частного сектора саботируют заключение договоров. Решить проблему власти Крыма намерены посредством договора публичной оферты. С 1 января будущего года все прежние договоры признаются недействительными, а жители начнут получать счета, независимо от того, был у них раньше договор или нет.

На южном побережье установить реальный размер платы за уборку мусора еще сложнее, ведь в период курортного сезона количество людей в приморских городах и поселках утраивается, а владельцы недвижимости категорически не хотят платить за своих постояльцев.

Что касается стихийных свалок, то в одном только Симферополе их около 30. Те из них, которые успеют нанести на карту до нового года, уберут за счет республики. За вновь выявленные придется платить собственнику земельного участка, допустившему замусоривание. Региональный оператор должен уведомить землевладельца о свалке и дать ему месяц на уборку. Если наведение порядка за этим не последует, оператор уберет сам и подаст иск в суд о взыскании с собственника земли платы за услугу.

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