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Нашего альпиниста, наконец, спасли
По инф. rosbalt.ru   
31 Июля 2018 г.
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Россиянин Александр Гуков, оказавшийся в безвыходном положении на склоне пакистанской горы Латок-1, эвакуирован.

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В спасательной операции участвовали вертолеты.

«Его спасли, летят в госпиталь города Скарду», — сообщила член российской Федерации альпинизма Анна Пиунова.

Гуков — житель Петербурга, он был заблокирован на горном склоне неделю.

Высота горы Латок-1 составляет 7145 м, ее северный склон считается неприступным.

Напомним, ранее на этой горе погиб его товарищ иркутский альпинист Сергей Глазунов.

По инф. rosbalt.ru

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