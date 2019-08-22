Нас продолжают поражать суммами, изъятыми у полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество на 6,3 млрд рублей семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в получении взяток на $850 тысяч. Соответствующий иск направлен ведомством в Головинский суд Москвы, сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что Черкалин предоставлял не полные сведения о своих доходах и приобретал имущество, регистрируя его на своих родственников и близких.

Прокуроры требуют конфисковать у семьи Черкалина пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, два автомобиля и 14 нежилых помещений. Кроме того ГП просит обратить в доход государства 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро, обнаруженные в ходе обысков у Черкалина. Всего речь идет о конфискации имущества на сумму более 6,3 млрд рублей.

Примечательно, что официально доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года 2019 год не превысил 55 млн рублей.

Мы уже писали об этой возмутительной истории, иллюстрирующей, что коррупция поразила в самое сердце и "людей с холодным умом и горячим сердцем" (как говаривал про чекистов товарищ Дзержинский):

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По инф. rosbalt.ru

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