Народный генерал Иволгин "умер молодым"

Алексею Булдакову удалось почти невозможное — создать кинообраз, по степени зрительской любви сравнимый с Чапаевым.

Актеру Алексею Булдакову выпало уйти из жизни, а поклонникам — проститься с ним в Доме кино, в кратком промежутке между двумя великими режиссерами, Марленом Хуциевым и Георгием Данелией. Он очень сильно отличался от обоих мэтров — но траур по нему был столь же неподдельным.

Булдаков был гораздо моложе и Данелии, и, тем более, Хуциева: он едва успел отметить 68-летие, и на их фоне, можно сказать, умер молодым. Слава же пришла к нему в зрелом возрасте, лишь в середине 1990-х, когда великолепное сходство с генералом Александром Лебедем помогло получить главную роль в комедии «Особенности национальной охоты».

Об этом говорили многие из выступавших на гражданской панихиде. Друзья и коллеги вспоминали, что Алексей Иванович — человек из провинции, из деревни, окончивший студию при Павлодарском драмтеатре, пробивался к славе очень тяжело, «по провинциальным театрам и киностудиям», а накануне своего звездного часа просто нищенствовал.

«Его жизнь началась с таких мытарств, унижений, голодухи и творческих неудач, что это не для белого человека, — рассказал актер и режиссер Всеволод Шиловский. — Надо было иметь характер Булдакова, чтобы не озлобиться и оставить себе такую фантастическую любовь к людям».

Шиловский назвал Булдакова актером с огромным диапазоном, который к середине 1990-х сыграл в кино более 60 ролей, самых разнообразных, но «второго плана», и никто его по-настоящему не оценил. О том же говорил и актер Александр Панкратов-Черный: «Мы с ним познакомились, когда он был в отчаянном положении, нигде не снимался. Годы безработицы его угнетали страшно, ни от чего не отказывался».

И вот в 1995 году произошло чудо: режиссер Александр Рогожкин пригласил его на роль генерала Иволгина. И были сняты «Особенности национальной охоты», впоследствии дополненные особенностями нашей национальной рыбалки, а затем и политики. Панкратов-Черный сравнил эти фильмы с русской народной сказкой, в которой Булдаков и развернулся как сказочный герой.

«Он проник в самую сердцевину этого образа, и народ его признал, — подтвердил Шиловский. — Многие получают звания народных, а народ их не видит. Алексей не имел никаких званий, но после этого всегда был народным. Я был на его вечере в Кремлевском дворце съездов. Громадный зал был переполнен, смотрели влюбленными глазами».

«Образом национального генерала», «по степени народной любви сравнимого с Чапаевым», назвал работу Булдакова кинематографист и парламентарий Евгений Герасимов. Он также предположил, что и в русской классике Булдаков сыграл бы роль не менее значимую, чем та, за которую его полюбил народ. А коллега покойного по Павлодарскому драматическому театру Владимир Еремин уподобил Булдакова таким звездам прошлых лет, как Борис Андреев и Павел Луспекаев. Такая же широкая народная душа.

Многие выражали сожаление, что далеко не все сыграл покойный, что мог бы. И, конечно, во многих выступлениях звучал мотив, что, вот еще две недели назад отмечали с ним его день рождения, еще месяц назад праздновали юбилей актрисы Ларисы Лужиной, и столько было планов...

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Все выступавшие отмечали булдаковскую жизнерадостность, легкость характера и безотказность. «Наши шаги начались на сцене Павлодарского театра, на целине, — рассказала актриса Людмила Мальцева. — Уже тогда было ясно, что он актер милостью Божьей, такая органика, захлестывающее обаяние. Мы ездили в открытых грузовиках по совхозам, пыль и жара, жили на берегу Иртыша. Алексей бегал, таскал декорации, ящики с костюмами, и все ему было по плечу».

«Мы из одного гнезда — Павлодарского областного драмтеатра имени Чехова. — рассказал Владимир Еремин. — Группа молодых актеров, окончивших театральные вузы в Москве, приехала туда строить театр, который перевернул жизнь в городе, и в его недрах возникла эта студия. И его энергия, построенная на новациях, стремлении к современному и животрепещущему, отразилась на всех студийцах».

Поведал коллега и о «первых опытах по части выпить и покурить». «На 8 марта в фойе выстраивался лабиринт, и каждая женщина, будь то актриса или служащая, должна была через него пройти, с нее снимали какую-нибудь одежду и пытались ее постирать, — рассказал Еремин. — А в конце ее ожидал Леша, перед которым стояло ведро водки. Он зачерпывал черпачком и подавал женщине, которая наивно полагала, что это вода, которая поддержит ее после испытаний».

По словам Еремина, Булдаков «потрясающе исполнял «Коней» Высоцкого и сам «умер на скаку», внезапно, на гастролях в Улан-Баторе.

«У нашего большого многомиллионного народа была такая личность, такой светлый человек. И я тот самый счастливый человек, в жизни которого он был, — рассказала актриса Наталья Харахорина. — У нас было несколько комедий. Мне повезло, что у нас были съемки за границей, в Египте. Все уезжали на съемку утром, а мы оставались вдвоем, потому что снимались в другие часы. Замечательные это были дни. Он себя не берег, а меня учил, что надо себя беречь».

«Все, что он делал, вызывало радость в любой аудитории — такая волна тепла шла в зал, — рассказал артист Борис Львович. — Анекдоты очень любил, коллекционировал, мог ночью позвонить и поделиться анекдотом. И ни разу о нем не слышали дурного слова. Я поразился, какой смешной он построил себе дом — деревушку из нескольких разных домиков».

Продюсер фильма «Особенности национальной политики» Александр Тютрюмов вспомнил, как на гастролях в Омске Булдаков имел несчастье обронить в такси флэшку с записью музыкального аккомпанемента. Но зрительный зал с восторгом слушал его, а капелла, а тем временем вся омская милиция срочно искала машину с потерянной флэшкой, и к заключительной части концерта ее все-таки нашли.

Коллеги же в фойе вспоминали еще один эпизод — как в поезде директор вагона-ресторана так безумно хотел выпить с Булдаковым — а тот ехал на спектакль, играть с колес. Нашли компромисс: ресторатор принес два рога, наполнил вином только один из них, а любимому артисту вынужденно дал пустой. Но сфотографировались на славу.

«Мы не один раз с ним были в веселой компании, сидели за столом. Был любимцем любого застолья, действительно народный артист и человек», — подтвердил и заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов, который дружил с актером, так похожим на генерала Лебедя, сумевшего приостановить войну в Чечне в 1996-м.

Ну, а зрительный зал в Доме кино был «наполовину пуст или наполовину полон», как это и принято в последнее время на прощаниях со знаменитостями. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина призвала не драматизировать этот факт, напоминая, что главные залы — это те, что артист собирал своей игрой. Гущина рассказала, что в годы своего успеха, в том числе и финансового, Булдаков регулярно делал взносы в пользу неимущих актеров, помня о своей долгой бедности. И категорически просил об этом не рассказывать.

В этот же день, 8 апреля, Алексей Булдаков был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с Натальей Крачковской.

По инф. rosbalt.ru

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