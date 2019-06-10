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"Напридумают всякого": Горбачёв нашел недостоверные факты в сериале "Чернобыль"
Polit.ru   
10 Июня 2019 г.
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг сюжетный поворот американского сериала «Чернобыль» относительно своего участия в судьбе первого замдиректора Курчатовского института и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова.

Напридумают всякого: Горбачёв заявил, что не мешал карьере атомщика Легасова

По версии сценаристов сериала, Горбачев лично дал указание не награждать Легасова званием Героя соцтруда, после чего карьерный рост ученого остановился. Однако экс-президент отметил: «Я не давал указаний. А кто кроме меня даст? Это выдумки».

  • В конце мая сериал возглавил рейтинг самых популярных в истории телепроектов на профильном ресурсе IMDb. Его оценка составила 9,6 балла из 10 возможных.
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При этом Горбачев отметил, что не смотрел сериал.

Легасов занимался расследованием причин аварий на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Некоторые историки считают, что он разгласил ряд засекреченных сведений о ЧП. В 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического труда, но оба раза академик оставался без награды. В 1988 году он покончил жизнь самоубийством.

Отметим, американцы снимали «Чернобыль» в Вильнюсе. Его режиссером стал Юхан Ренк, известный по работе над проектом «Во все тяжкие». Роль советского ученого Валерия Легасова исполняет Джаред Харрис. Партфункционера Бориса Щербину играет Стеллан Скарсгард, физика-ядерщика Ульяну Хомюк — Эмили Уотсон.

  • В кулуарах Петербургского экономического форума министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм сделан мастерски и в целом он его одобряет. Режиссёр Фёдор Бондарчук заметил, что весьма обидно, что фильм сняли американские производители, а не российские.

Polit.ru

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