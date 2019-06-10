"Напридумают всякого": Горбачёв нашел недостоверные факты в сериале "Чернобыль"

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг сюжетный поворот американского сериала «Чернобыль» относительно своего участия в судьбе первого замдиректора Курчатовского института и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова.

По версии сценаристов сериала, Горбачев лично дал указание не награждать Легасова званием Героя соцтруда, после чего карьерный рост ученого остановился. Однако экс-президент отметил: «Я не давал указаний. А кто кроме меня даст? Это выдумки».

Премьера мини-сериала Крэйга Мазина о катастрофе на Чернобыльской АЭС прошла в США и Великобритании 6 мая. Лента снята американским кабельным телеканалом HBO.

В конце мая сериал возглавил рейтинг самых популярных в истории телепроектов на профильном ресурсе IMDb. Его оценка составила 9,6 балла из 10 возможных.

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При этом Горбачев отметил, что не смотрел сериал.

Легасов занимался расследованием причин аварий на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Некоторые историки считают, что он разгласил ряд засекреченных сведений о ЧП. В 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического труда, но оба раза академик оставался без награды. В 1988 году он покончил жизнь самоубийством.

Отметим, американцы снимали «Чернобыль» в Вильнюсе. Его режиссером стал Юхан Ренк, известный по работе над проектом «Во все тяжкие». Роль советского ученого Валерия Легасова исполняет Джаред Харрис. Партфункционера Бориса Щербину играет Стеллан Скарсгард, физика-ядерщика Ульяну Хомюк — Эмили Уотсон.

В кулуарах Петербургского экономического форума министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм сделан мастерски и в целом он его одобряет. Режиссёр Фёдор Бондарчук заметил, что весьма обидно, что фильм сняли американские производители, а не российские.

Polit.ru

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