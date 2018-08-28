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Нападение на пенсионера в московском метро
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2018 г.
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draka

В московском метро совершено нападение на пожилого пассажира.

mosc metr 16

Инцидент, как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на полицию, произошел вечером 27 августа на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии. Безработный мужчина 1982 года рождения в ходе конфликта с пенсионером ударил его рукой по голове.

В результате, пожилой мужчина упал и ударился головой о дверь метропоезда. Пострадавшего доставили в больницу с переломом костей основания черепа и ушибом теменной области.

По факту инцидента полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По инф. rosbalt.ru

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