Нападение гризли со смертельным исходом: композитор погиб, путешествуя по Аляске

Французский композитор Жюльен Готье скончался в результате нападения медведя гризли. Мужчине было 44 года.

По информации France Musique, Готье вместе с подругой-фотографом путешествовал по канадской Аляске. В ночь на 15 августа медведь забрался к композитору в палатку, когда тот спал, и утащил его в лес. Обглоданный труп мужчины нашли на следующий день.

Готье планировал совершить путешествие по реке Маккензи протяженностью 1,5 тыс. километров в рамках культурного проекта «Путешествие на каноэ по великому канадскому Северу, звуки, фото... и виолончель!».

Есть в мире дикие места, где человеку грозит опасность быть растерзанным и съеденным. Дикие звери дикими и останутся, как и тысячи лет назад, ничего не поделаешь. А иногда и возле дома животные могут представлять угрозу для жизни людей. Разные бывают случаи. И человек хоть и провозгласил себя царем зверей, но последние мало с этим считаются:



По инф. rosbalt.ru

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