Налог на автостарье: власти пытаются успокоить владельцев стареньких машин

Министр промышленности и торгов РФ Денис Мантуров уточнил, что предлагаемое его ведомством повышение ставки транспортного налога на «старые» автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не касается личных машин.
«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — заявил Мантуров, отвечая на вопрос ТАСС.
Как пояснил министр, цель таких мер — сделать транспорт более экологичным, но повышение налога коснется только коммерческой техники, которой, по оценкам Минпромторга, насчитывается в России более 3 млн единиц.
Ранее в министерстве заявили, что «предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду.
Накануне замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что транспортный налог для автомобилей экологического класса «Евро-3» и ниже может вырасти с 2021 года. «Мы тогда в ближайшее время (представим — ред.) в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на евро-3 и ниже», — отметил он.
Между тем, комментируя вчерашние высказывания, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев назвал в беседе c «Известиями» несвоевременной и губительной для многих граждан идею повысить налог на старые автомобили.
По его словам, «Евро-3» — это машины довольно почтенного возраста, которые, как правило, находятся у пенсионеров, тех, кто не может себе позволить новую современную машину, взять кредит и не имеет возможности заработать». «Поэтому такой налог, прежде всего, негативно скажется на небогатых гражданах», — уверен депутат. В качестве альтернативы он предложил стимулировать развитие экологического транспорта в стране.
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Министр промышленности и торгов РФ Денис Мантуров уточнил, что предлагаемое его ведомством повышение ставки транспортного налога на «старые» автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не касается личных машин.
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