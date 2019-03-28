Накопительную пенсию хотят "привязать" к сроку жизни

В России могут начать рассчитывать размер накопительной пенсии, исходя из данных прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год. Сейчас расчеты проводятся на основе данных Росстата об уровнях смертности, что приводит к «завышению выплат» (таков аргумент! - прим. МГ) . Поправки подготовлены в Минтруда и размещены на портале проектов нормативных правовых актов. Суть сводится к тому, что "люди стали жить дольше, вот и накопленную пенсию приходится дольше платить, а значит - предстоит ее равномерней размазать по возрасту дожития, уменьшив разовые ежемесячные дозы" (причем, не по вашему лично остатку лет жизни, а "в среднем по больнице"). Чиновники будут, конечно, возражать против такой интерпретации, но фактичически - речь идет оименно об этом!

В справке к документу говорится, что сейчас продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии рассчитывают на базе статистики о длительности жизни мужчин и женщин пенсионного возраста (60 и 55 лет) по методике оценки, утвержденной постановлением правительства. Однако, подчеркнули в Минтруда, с учетом тенденции увеличения продолжительности жизни расчет ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на основе данных Росстата приводит к занижению этого значения и завышению размера пенсии.

Минтруд предлагает изменить методику и рассчитывать накопительную пенсию, исходя из прогнозов на очередной год о продолжительности жизни пенсионеров.

Законопроект, добавили в министерстве, отвечает положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и не потребует дополнительных затрат из бюджетов и внебюджетных фондов, а также не повлияет на достижение целей какой-либо госпрограммы.

Отметим, что, по данным Росстата, средняя пенсия в РФ в прошлом году составила 13,36 тыс. рублей. В номинальном выражении получился рост на 3,7%, а реальном — сокращение на 0,6%, потому что прибавку «съела» официальная инфляция в 4,3%.

По инф. rosbalt.ru

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