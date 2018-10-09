Наказаны участницы "купли-продажи новорожденной"

Кировский районный суд Омска вынес приговор двум женщинам, одна из которых передала своего ребенка другой.

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, матери суд назначил штраф в размере 24 тыс. рублей, а «покупательница» приговорена к исправительным работам на срок 1,5 года с удержанием 15% от заработной платы.

Напомним, что 25-летняя жительница Омска, не имея возможности содержать новорожденного ребенка, решила передать свою дочь в дар учительнице младших классов из Петербурга, с которой познакомилась через интернет. Учительница приехала в Омск и с помощью подложных документов вывезла ребенка в Санкт-Петербург. О «сделке» правоохранительным органам сообщила знакомая матери ребенка.

Ребенок находится под присмотром органов опеки в Санкт-Петербурге.

По инф. rosbalt.ru

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