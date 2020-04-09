Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс и подключили к ИВЛ

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень...
Близким и друзьям артистки пока запретили визиты. Пресс-атташе Бабкиной Александр Велор сообщил, что пока у звезды не подтвержден коронавирус. По его словам, он не знает, сколько сделали на него тестов.
Александр Велор утверждает, что пока врачи остановились на осложнённой пневмонии. Артистка находится на совершенно изолированной территории.
— Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр, — отметил Велор.
Ученые NASA рассказали о планах по освоению космоса на фоне подписания Дональдом Трампом указа о праве американцев на ресурсы Луны. Напомним, в феврале Трамп призвал конгресс выделить деньги на программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.
Заявление продюсера Марка Рудинштейна о том, что Армен Джигарханян превратился в овощ, активно обсуждают в актерской среде. Сын Армена Борисовича Степан впервые прокомментировал состояние здоровья легендарного артиста.
История гибели одного пожилого человека, замерзшего насмерть в котловане, может затеряться в условиях ужаса пандемии коронавируса, но проблема халатности и обесценивания человеческой жизни остается. Случай произошел в Петербурге. Однако касается всех. (Действительно, это та самая история, которая является лакмусовой бумажкой того, что происходит в здравоохранении и в органах правопорядка. Сплошная халатность, нежелание брать на себя ответственность, замалчивание и равнодушие... прим. МГ.)
Россиян, попрятавшихся от коронавируса в своих каменных мешках, не на шутку встревожила новость о том, что ученые Уханя обнаружили у китайских кошек антитела COVID-19. Может ли вирус передаваться от животного к человеку и не спровоцировало ли известие об инфицированных питомцах хозяев кошек и собак тут же избавиться от них?
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, увеличивших в 2020 году свои состояния, несмотря на кризис и пандемию коронавируса. Лидером стал бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и его семья. За год они разбогатели на $3,7 млрд, сообщает Forbes Россия.
4 апреля в Казани была ограблена 80-летняя пенсионерка. По дороге из магазина 32-летний ранее судимый мужчина нагнал женщину в подъезде, когда она возвращалась из универмага. Он отобрал у нее сумку, повалил женщину на землю и скрылся. (Мы рассказывали о том, что в России участились случаи ограбления беспомощных женщин, возвращающихся из магазина с продуктами... прим. МГ.)
Композитор Максим Дунаевский был женат целых семь раз. Планировал он и восьмой брак, только вот из-за эпидемии сейчас ЗАГСы не могут никого поженить. Так что музыканту придётся подождать, чтобы укрепить свою новую любовь официальной подписью.
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