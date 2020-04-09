Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс и подключили к ИВЛ

Певица Надежда Бабкина, недавно отметившая 70-летие и на днях госпитализированная в больницу в Коммунарку с подозрением на коронавирус, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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Близким и друзьям артистки пока запретили визиты. Пресс-атташе Бабкиной Александр Велор сообщил, что пока у звезды не подтвержден коронавирус. По его словам, он не знает, сколько сделали на него тестов.

Александр Велор утверждает, что пока врачи остановились на осложнённой пневмонии. Артистка находится на совершенно изолированной территории.

— Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр, — отметил Велор.

Напомним, что Бабкина попала в больницу 1 апреля. Позднее СМИ сообщили, что артистку ввели в искусственную кому. Телеведущая Елена Малышева, комментируя госпитализацию Бабкиной, заявляла, что «ситуация у нее серьёзная».

По инф. rosbalt.ru

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