ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Нечем платить за Интернет? Не волнуйтесь: не отключат
2020-04-02-02-35-06
В России пять крупнейших операторов связи согласились до 1 июля не отключать от Интернета пользователей, у которых нет возможности платить за него.
Когда коронавирус пойдет на спад? Есть прогноз от Минздрава, но картина тревожная
2020-03-28-02-37-50
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень...
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс и подключили к ИВЛ
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Певица Надежда Бабкина, недавно отметившая 70-летие и на днях госпитализированная в больницу в Коммунарку с подозрением на коронавирус, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс и подключили к ИВЛ


Близким и друзьям артистки пока запретили визиты. Пресс-атташе Бабкиной Александр Велор сообщил, что пока у звезды не подтвержден коронавирус. По его словам, он не знает, сколько сделали на него тестов.

Александр Велор утверждает, что пока врачи остановились на осложнённой пневмонии. Артистка находится на совершенно изолированной территории.

— Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр, — отметил Велор.

Напомним, что Бабкина попала в больницу 1 апреля. Позднее СМИ сообщили, что артистку ввели в искусственную кому. Телеведущая Елена Малышева, комментируя госпитализацию Бабкиной, заявляла, что «ситуация у нее серьёзная».

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 