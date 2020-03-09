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Надежда Бабкина рассказала об измене мужа
По инф. argumenti.ru   
09 Марта 2020 г.
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Известная эстрадная исполнительница Надежда Бабкина рассказала об измене своего супруга Владимира Заседателева, которая произошла более сорока лет назад. Отмечается, что до этого певица никому не раскрывала детали произошедшего.

Надежда Бабкина рассказала об измене мужа


Бабкина поделилась, что, будучи на девятом месяце беременности, застала своего мужа с любовницей. По ее словам, в их доме была вечеринка, они позвали гостей, и было принято решение оставить одну из девушек на ночь. Однако именно с ней ее супруг решил уединиться посреди ночи.

Кроме того, исполнительница призналась, что была готова совершить самоубийство, но не стала этого делать ради сына.

- Данила всё колотился, как будто просил: «Мама, остановись». Я это поняла, и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына, - рассказала Бабкина в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Кстати, после этого случая артистка прожила в браке с Заседателевым еще 17 лет, а после развелась.

По инф. argumenti.ru

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