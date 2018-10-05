Надежда Бабкина начала оправдывать свою фамилию... на всю катушку!

Только теперь Надежда Бабкина стала оправдывать свою фамилию на все сто. Как настоящая бабушка, певица начала водить внуков на занятия - в этом году все они стали очень занятыми людьми.
Старший внук Надежды Бабкиной Георгий в этом году пошел уже во второй класс Ломоносовской школы, а две внучки отправились в гимназию имени Примакова: Вера - в подготовительный класс, а Марфа - в детский сад при этой же школе.
- Теперь у меня все внуки занятые, - улыбается Бабкина. - Георгию учиться нравится. Когда лето заканчивалось, он сказал мне: «Я так хочу учиться! Скорее бы уже в школу!» Я ему говорю: «Да рано тебе, поиграй еще!» Но он все лето читал и по математике задачки и примеры решал - сейчас в школе щелкает их как орешки. Да и обе внучки у меня - очень дисциплинированные девочки, мечтают пойти наконец в настоящую школу. И это здорово, что дети хотят учиться сами, а не из-под палки.
Главным авторитетом для малышей, конечно же, является бабушка - с ней советуются, к ее мнению прислушиваются. Правда, само слово «бабушка» у внуков Бабкиной не в чести - они называют ее просто Надей.
- Недавно Георгий у меня спрашивает: «Надя, как ты думаешь: мне в артисты податься или в летчики и космонавты?» Думаю: такие полярные вещи! И говорю внуку: «Послушай, ты сейчас пока учись. В артисты не надо! Из тысячи, возможно, только одному удастся убедить остальных, что он прав. Но на это можно положить целую жизнь, да и трудиться надо много». А он мне в ответ: «Я согласен, я буду много трудиться!» Его ничего не страшит, он очень активный, темпераментный пацан: все время бегает и что-то придумывает!
А еще бдительная Надежда Георгиевна очень внимательно относится к вкусам и предпочтениям своих внуков.
- Как и в старые времена, мы с ними ходим по магазинам и покупаем для учебы тетради, дневники и книги, - рассказывает певица. - Сразу скажу, что тетради они выбирают сами. Но я потом всегда отслеживаю, какие на них картинки. Считаю, что на обложках не должно быть ничего агрессивного, пусть лучше будет просто природа. Дети с малых лет должны понимать, что ее надо беречь и любить. С этого же и начинается любовь к Родине...
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